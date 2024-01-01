Екатерина Артёмова Пермский краевой суд ужесточил приговор бывшему гендиректору СМЗ Артуру Уртаеву назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом Поделиться Твитнуть

Артур Уртаев / фото: software-expert.ru

Пермский краевой суд изменил приговор бывшему гендиректору ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Артуру Уртаеву. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», апелляция назначила ему окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом 1,5 млн руб. Кроме того, Уртаеву на 2 года 9 месяцев запрещено занимать определённые должности.

Ранее Соликамский городской суд признал Артура Уртаева виновным в двух эпизодах растраты — на 250 и 1,5 млн руб., а также в покушении на растрату 2,5 млрд руб. средств завода. Экс-гендиректор СМЗ был приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1,5 млн руб., а также был лишён права занимать муниципальные должности и руководящие посты в коммерческих организациях на 2 года 9 месяцев.

Прокуратуру такое решение не устроило, и она подала апелляционное представление на приговор. Надзорный орган просил ужесточить наказание Уртаеву и приговорить его к восьми годам лишения свободы, а также увеличить штраф до 2,5 млн руб. Сам Артур Уртаев вины не признал и просил суд оправдать его.

Напомним, Артур Уртаев возглавил СМЗ в мае 2022 года. В июне того же года в отношении него было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он помог оформить бывшему акционеру Сергею Пестрикову заём на 250 млн руб. без решения совета акционеров и без экспертизы юридической и экономической служб завода. В качестве обеспечения выступали доли заёмщика в размере 24,99% в ООО «Фин-Проект». Получив деньги, Пестриков скрылся. Уртаев сначала был отправлен в СИЗО, затем под домашний арест, а позже его снова взяли под стражу.

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