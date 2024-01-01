Алёна Бронникова В Прикамье инвалид через суд получил жизненно необходимое медицинское изделие Судебные приставы обязали больницу предоставить ему средство для мониторинга глюкозы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Страдающий диабетом инвалид третьей группы из Соликамска через суд добился бесплатного получения жизненно необходимого медицинского изделия для мониторинга глюкозы. Информация об этом появилась на сайте судебных приставов Пермского края.

Течение диабета у мужчины было неустойчивым, он несколько лет сам покупал сенсоры для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови. Для этого ему периодически приходилось оформлять кредиты.

В районной поликлинике пациенту пошли навстречу и выдали заключение врачебной комиссии с подтверждением о необходимости постоянного мониторинга глюкозы с помощью сенсоров. В краевом минздраве мужчина получил отказ в бесплатном получении необходимого устройства, поскольку оно не входит в перечень предоставляемых средств за счёт бюджета.

Мужчина обратился в суд, вставший на его сторону.

«В отдел судебных приставов поступили исполнительные документы, обязывающие краевой минздрав и соликамскую городскую больницу выписать прикамцу рецепты на медицинское изделие — систему flash-мониторинга глюкозы FreeStyle Libre. Пациента обеспечили необходимым медицинским изделием», — сообщили в пресс-службе краевого ГУ ФССП.

Также напомним, в феврале глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проблему девушки-диабетика из Прикамья, которая не может получить необходимые средства для измерения сахара в крови. В адрес краевых властей были направлены письма о необходимости включения этого средства диагностики в перечень регионального минздрава.





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