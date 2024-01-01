Глава СК взял на контроль проблему девушки-диабетика из Прикамья Она не может получить средства для диагностики Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ждёт доклад о ситуации в Пермском крае, где страдающей диабетом девушке-инвалиду не предоставили необходимые средства диагностики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О проблеме стало известно в соцсетях. Девушка-инвалид из Прикамья длительное время не может получить необходимые ей устройства для измерения сахара в крови. По её словам, её случай не единичный в регионе. Проблема в том, что эти средства диагностики не вносят в перечень необходимых для страдающих сахарным диабетом.

Следственные органы СКР по Пермскому краю уже провели процессуальную проверку. В адрес краевых властей направлены письма о необходимости включения этого средства диагностики в перечень регионального минздрава.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить о принятых процессуальных решениях.

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