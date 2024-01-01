В центре Перми 15 марта парковки будут бесплатными Это связано с проведением президентских выборов Поделиться Твитнуть

В ближайшую пятницу, 15 марта, в центре Перми будет отменена плата за использование парковочных мест. Это следует из документа, опубликованного на сайте мэрии.

«В связи с проведением выборов президента Российской Федерации, администрация Перми информирует население о приостановлении использования на платной основе парковок общего пользования местного значения Перми с 09.00 до 19.00 15 марта 2024 года», — говорится в документе.

Выборы президента РФ будут проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. В выходные и праздничные дни пользоваться парковками в центре Перми можно бесплатно.

Напомним, с 9 января в Перми с 30 до 40 руб. за час повысилась стоимость платной парковки в центре города. В мэрии очередное повышение тарифа объяснили высокой загруженностью (более 90%) зоны № 102 (центр города).

Система платных парковок в Перми функционирует с 15 августа 2016 года. Процесс внедрения занял более полутора лет. Постепенно зона платных парковок расширялась, а тариф за стоянку на них увеличивался. При этом до 2022 года сама зона была одна — №101. Стоимость парковки внутри неё с 2018 года составляла 20 руб. в час.

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