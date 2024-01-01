Максим Артамонов В этом году в Перми откроют пять плоскостных парковок Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Гилёва

В этом году мэрия Перми планирует внести очередные изменения городского парковочного пространства — в частности оборудовать пять плоскостных парковок. Об этом рассказал в своём telegram-канале глава краевой столицы Эдуард Соснин по итогам встречи с чиновниками Пермской дирекции дорожного движения.

В частности, администрация планирует ввести плоскостные парковки в районе остановки «Разгуляй» по направлению в сторону Цирка, у экстрим-парка (пересечение улиц Екатерининской и Хохрякова), напротив пожарной части по ул. Куйбышева (между улиц Белинского и Смирнова), а также у ТРК «Семья» (ул. Революции, 13) и гостиницы «Four Elements Perm» (ул. Мира, 45).

По мнению Соснина,"расширение зоны платной парковки помогает разгрузить улицы города и повышает доступность использования парковочных мест». Вместе с тем, чиновник даже обратил внимание на то, что «не все парковочные карманы в городе вовремя чистят от снега», поручив «тщательнее проводить их уборку».

Глава Перми также сообщил, что с 1 января было увеличено число пеших патрулей, которые следят, чтобы водители не закрывали номера на платных парковках. За прошлый год было составлено 81,4 тыс. постановлений в отношении нарушителей. Сколько было выписано штрафов, чиновник не уточнил.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 9 января в Перми с 30 до 40 руб. за час повысилась стоимость платной парковки в центре города. В мэрии очередное повышение тарифа объяснили высокой загруженностью (более 90%) зоны № 102 (центр города).

В эту зону входят улица Попова (от Монастырской до Пушкина), площадь возле центрального рынка, улица Пушкина (от площади возле центрального рынка до Краснова), улица Краснова (от Пушкина до Сибирской), улица Сибирская (от Краснова до Революции), улица Революции (от Сибирской до Горького), улица Горького (от Революции до Монастырской) и улица Монастырская (от Горького до Попова).

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