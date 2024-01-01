В Пермском крае прокуратура заблокировала семь сайтов по продаже оружия Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Уинского района Пермского края настояла на блокировке интернет-страниц, содержащих информацию о незаконной торговле боевым оружием и боеприпасами, а также о производстве воспламеняющихся смесей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ведомстве напомнили, что распространение указанной информации противозаконно и негативно влияет на общественную безопасность. За незаконный оборот оговоренного вида вооружения и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность по ст. 222 УК РФ, с возможным наказанием до 15 лет лишения свободы.

Сайты были выявлены в ходе мониторинга, после чего прокурор направил заявление в суд с требованием о признании запрещённой информации их содержания. Ординский районный суд Прикамья полностью удовлетворил требования надзорного органа, и в настоящее время доступ к указанным ресурсам ограничен.

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