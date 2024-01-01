Зима в Пермском крае оказалась холоднее нормы Таких продолжительных морозов в Перми не наблюдалось последние семь лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае зима оказалась немного холоднее нормы. Средняя температура воздуха за зимний период составила от -11,5˚ в Чайковском до -15,3˚ в Бисере, а в Перми -12,6˚C. На всей территории края средняя температура была ниже нормы на 0,5-1,3˚, а в Перми на 1˚. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Декабрь оказался холоднее обычного на 1-2˚, январь был прохладнее на 1-3˚, а февраль вошёл в климатическую норму.

За зиму зафиксировано три случая вторжения арктического воздуха и установления сильных морозов: 6-8 декабря, 1-3 января и 14-15 февраля. Нынешняя зима отметилась необычно продолжительными морозами. В Перми зафиксировано 7 дней с температурой воздуха -30˚ и ниже (это максимум с зимы 2016-2017 годов). В то же время наблюдались случаи выноса тепла со Средиземного и Черного морей, что иногда приводило к оттепелям. Всего было отмечено пять дней с оттепелью (четыре в декабре и один в феврале).

Самым холодным днём зимы стало 8 декабря, когда минимальная температура воздуха на 20 из 25 метеостанций оказалась ниже отметки -35˚, а в Кыне было зафиксировано -43,3˚. В Перми минимум составил -34,8˚ (рекорд с 10 января 2017 года). Также в этот день отмечена самая большая отрицательная аномалия температуры с декабря 2009 года. В Перми было холоднее нормы на 22,7˚, а в западных и северо-западных районах края (в Верещагино, Кудымкаре) более чем на 25˚.

Самыми тёплыми днями зимы оказались 21-22 декабря, когда были установлены суточные рекорды максимальной температуры воздуха (в Перми 21 декабря +1,9˚, 22 декабря +3˚). Такая сильная оттепель в декабре наблюдалась впервые с 2008 года.

В Пермском крае был избыток осадков на юго-западе (в районах, которые больше всего пострадали от засухи в прошлом году), а на остальной территории осадков выпало около нормы. За зиму количество осадков составило от 102 мм в Кунгуре до 208 мм в Губахе, а в Перми — 135 мм. На юго-западе количество осадков превысило норму на 20-30% (например, в Оханске выпало 148 мм), преимущественно в январе. На северо-востоке края в Бисере выпало около 90% от нормы, в Перми — в рамках нормы.

Самые же сильные снегопады наблюдались не календарной зимой, а в третьей декаде ноября (21-23 ноября выпало до 40 мм осадков за трое суток, включая до 18 мм/12 ч днём 21 ноября). С 19 по 21 января выпало до 80% месячной нормы осадков за трое суток.

Количество дней с сильным ветром в эту зиму было незначительным. Самые сильные порывы ветра были зафиксированы вечером 19 января (до 21 м/с в аэропорту Большое Савино).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.