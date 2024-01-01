На Всемирном фестивале молодёжи представили международные программы кампуса «Будущее Пармы» Делегация Прикамья приняла участие в стратегической сессии по развитию международной деятельности кампусов Поделиться Твитнуть

На Всемирном фестивале молодёжи, который проходил в «Сириусе», с 4 по 6 марта состоялась Стратегическая сессия «Формирование подходов к развитию международной деятельности кампусов». Участие приняли министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, представители российских компаний, вузов и региональных органов власти.

В рамках мероприятия обсуждались практики регионов по международному позиционированию, образовательные и научные проекты, специфика обеспечения комфортных условий для жизни, учёбы и самореализации студентов, приехавших из-за рубежа. Валерий Фальков отметил, что важной задачей является развитие кампусов таким образом, чтобы в них было комфортно и российским, и иностранным студентам.

«У нас более 355 тыс. иностранных студентов. Россия находится на шестом месте по количеству иностранных обучающихся. К нам едут учиться из-за рубежа несмотря на геополитические ситуации, едут за качественным высшим образованием. А когда у университетов есть вся необходимая инфраструктура, нет дефицита мест в общежитиях — это сильнейший аргумент для иностранных студентов», — подчеркнул Валерий Фальков.

Делегация Пермского края представила подходы к организации международной деятельности межвузовского кампуса «Будущее Пармы». Уникальные образовательные программы на стыке компетенций восьми вузов-бенефициаров, система наставничества и сопровождения на всех этапах обучения, интеграция в социокультурную среду региона создают привлекательные условия для выбора высшего образования в Прикамье.

За последние восемь лет число иностранных студентов в местных вузах выросло в семь раз. На сегодняшний день образование в Пермском крае получают свыше 4 тыс. человек из более 50 стран мира. Около 98% из них проходят обучение на контрактной основе, в рамках квоты Правительства РФ обучаются 90 человек.

Благодаря достигнутым ранее договорённостям губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и руководителя Россотрудничества Евгения Примакова учреждения проводят работу по развитию международных связей в научно-технической, образовательной, культурной и деловой сферах при поддержке ведомства. Привлечение иностранной молодёжи в вузы Прикамья предполагается также за счёт увеличения бюджетных целевых мест, которые будут предоставляться иностранцам по квоте Правительства РФ.

Одновременно с этим, в регионе создаётся новая учебно-научная инфраструктура межвузовского кампуса «Будущее Пармы», которая позволит иностранным студентам жить и заниматься учёбой и научной деятельностью в привлекательных и комфортных условиях. Студентам будут доступны общежития гостиничного типа с комнатами для отдыха и досуга. Концепция «город в городе» предполагает размещение на территории кампуса магазинов, кафе, поликлиники, стоматологии, тренажёрные залов, пунктов выдачи маркетплейсов и других необходимых для современной жизни сервисов.

Региональная рабочая группа по созданию кампуса разрабатывает инструменты формирования дружественной, комфортной среды для иностранных студентов, научных сотрудников и их семей. В их число входят событийная линейка, пространства для отдыха и досуга, уникальные сервисы, например АНО «Центр иностранных обучающихся Пермского края» краевого Министерства образования и науки. Центр уже сегодня оказывает содействие студентам из разных стран в вопросах трудоустройства, здравоохранения, безопасности и социально-правового сопровождения в формате «единого окна».

Межвузовский кампус «Будущее Пармы» — это часть системы инновационных научно-образовательных пространств национального проекта «Наука и университеты». Он расположится в правобережной части Перми на территории площадью более 20 га. Здесь будут построены учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей, рассчитанным на 5 тыс. мест. Общая площадь объектов составит 160 тыс. кв. м.

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