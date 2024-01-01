В Перми прошло первенство края по плаванию «Веселый дельфин» Поделиться Твитнуть

С 5 по 7 марта в спортивном комплексе «Олимпия» 298 спортсменов из 21 клуба региона боролись за право участвовать во Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин», которые пройдут с 13 по 17 мая 2024 года в Санкт-Петербурге. Проведение регионального первенства поддержали «Уралхим» и «Уралкалий».

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 11 — 13 лет (2011 — 2013 г.р.) из Перми, Кудымкара, Березников, Горнозаводска, Губахи, Чусового, Лысьвы, Краснокамска, Чайковского, Осы, Яйвы, Соликамска и Кунгура.

Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— Региональный этап соревнований «Веселый дельфин» — это ежегодное первенство, где мы отбираем спортсменов для участия в одноименных всероссийских соревнованиях. Самое главное, что каждый год пловцов этого возраста становится больше. Это значит, работа по строительству бассейнов и популяризации плавания в регионе приносит свои плоды.

За три дня было разыграно 30 комплектов наград в индивидуальных и эстафетных заплывах. Спортсмены соревновались на дистанциях 800 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием, 100 м вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине, а также в эстафетах 4х50 м вольным стилем и комплексным плаванием. Чемпионами соревнований по числу золотых медалей стали: Матвей Онянов («Кристалл», Березники) — три золотых медали и Дарья Христиани («Кристалл», Березники) — два золота.

Дарья Калинина, спортивная школа г. Губахи, участница соревнований:

— Я занимаюсь плаванием седьмой год. На данный момент моя главная цель — выполнить второй взрослый разряд на дистанции сто метров брассом. Осталось всего несколько сотых до этого норматива. Я бы хотела стать мастером спорта по плаванию, а еще — стать тренером по плаванию у детей.

Организаторы первенства Пермского края по плаванию «Веселый дельфин»: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».

Золотые медали Первенства Пермского края «Веселый дельфин» завоевали:

200 м (комплексное плавание) — Дарья Христиани и Матвей Онянов («Кристалл», Березники);

800 м (вольный стиль) — Дарья Христиани и Матвей Онянов («Кристалл», Березники);

100 м (вольный стиль) — Вероника Караваева и Артем Богомолов («Олимпия», Пермь);

100 м (брасс) — Софья Чугунова («БМ», Пермь), Михаил Попов («Олимпия», Пермь);

100 м (на спине) — Мария Смирнова («Академия ИВС», Оса), Матвей Онянов («Кристалл», Березники);

100 м (баттерфляй) — Федор Кислицын («Кристалл», Березники), Софья Гейцман, («БМ», Пермь);

эстафета 4х50 метров (вольный стиль) — Вероника Караваева, Ульяна Колпакова, Яна Войтович, Дарья Миронова («Олимпия», Пермь); Арсений Чернега, Михаил Попов, Семен Шлыков, Артем Богомолов («Олимпия», Пермь);

смешанная эстафета 4х50 метров (комплексное плавание) — Семен Шлыков, Артем Богомолов, Ульяна Колпакова, Вероника Караваева («Олимпия», Пермь).





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