Алёна Бронникова Отдых в детских лагерях Прикамья подорожал на 10% Максимальная стоимость путёвки составила 69 300 рублей Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

За год в Пермском крае средняя стоимость путёвок выросла на 8,5-10%. Об этом сообщил руководитель совета Пермского регионального отделения МОО «Содействие детскому отдыху» Валерий Долгих во время прямого эфира в официальной группе сообщества ВКонтакте.

«В среднем стоимость путёвки повысилась на 8,5-10%. Расчётная стоимость путёвки утверждена в размере 25 537 руб. Максимальная цена на 21 день — 69 300 руб. Средний уровень цен — 45-46 тыс. руб. за смену в 21 день. Санаторные чуть подороже — 52-58 тыс. руб. за 24 дня», — рассказал глава организации.

Он также отметил, что в стоимость путёвки в детский лагерь, помимо проживания, включены пятиразовое питание, охрана, страховой полис, специально разработанная досугово-содержательная программа, а в некоторых учреждениях и лечебные процедуры. Также дети круглосуточно находятся под присмотром педагогов и медицинских работников. В целом в регионе планируют работу 50 детских лагерей.

«На сегодняшний день активную реализацию путёвок начали 35 детских лагерей. Предлагают 100 оздоровительных смен по 21 дню, на таких сменах сейчас доступно почти 25 тыс мест. Санаторные смены летом тоже будут предлагаться — это смены по 24 дня, доступно почти 1200 мест», — добавил Долгих.

Профильные лагеря длительностью от 14 до 21 дня готовят 41 смену, будет доступно 8,5 тыс. мест. Средняя стоимость путёвки составила 33-35 тыс. руб. Минимальная цена — 18 тыс., максимальная — 42,8 тыс. руб.

Среди особенностей отдыха в детских лагерях в этом году — снятие ограничительных мер в связи с ковидом. Соответствующий документ утратил силу 1 января 2024 года.

По итогам 2023 года, в загородных лагерях Пермского края отдохнули 27 тыс. детей из Перми. Из регионального бюджета было выделено 300 млн руб., из городского — на организацию досуга и отдыха порядка 70 млн руб., на организацию трудовой занятости — более 28 млн руб.

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