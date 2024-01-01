Максим Артамонов В 2023 году в детских лагерях отдохнули более 27 тысяч пермяков На летнюю оздоровительную кампанию было выделено около 300 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На комитете по социальной политике Пермской городской думы чиновники отчитались об итогах летней оздоровительной кампании 2023 года.

По словам начальника департамента социальной политики администрации Перми Юлии Овсянниковой, в целом в 2023 году из бюджета Пермского края городу было выделено 300 млн руб. Из городского бюджета на организацию досуга и отдыха — ещё порядка 70 млн руб., на организацию трудовой занятости детей — более 28 млн руб.

В загородных лагерях, расположенных в Пермском крае, отдохнули 27 тыс. детей из Перми.

«При этом государственной поддержкой воспользовались около 10 тыс. детей. Компенсация как форма поддержки была предоставлена более 700 детям. В течение ряда лет по-прежнему отмечается снижение заявок именно на данную форму региональной поддержки (на компенсацию)», — рассказала чиновница.

Она отметила, что по объективным причинам сократилось количество выездов детей в Краснодарский край и Крым.

«Эта тенденция наблюдается с 2020 года», — добавила Овсянникова.

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