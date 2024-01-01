К концу недели синоптики обещают в Перми «первую репетицию весны» Столбики термометров поднимутся до отметки +5 градусов Поделиться Твитнуть

Неделя с 11 по 17 марта в Пермском крае началась с ощутимых морозов, а закончится «первой репетицией весны». Об этом сообщают ВЕТТА со ссылкой на метеорологов ГИС-центра ПГНИУ. В среднем температура воздуха за неделю ожидается близкой к климатической норме, количество осадков около нормы.

Ночь на понедельник оказалась наиболее холодной в текущем марте. В Перми температура упала до -20,2˚, а на северо-западе края достигла отметки -23...-25˚. В течение дня ожидается сохранение вчерашнего уровня температуры воздуха (-6...-11˚ в крае и -6...-8˚ в Перми).

Ночью на вторник на востоке края сохранится ясная погода при морозах -20...-25˚. На остальной территории ожидается больше облаков и немного теплее (до -10...-12˚ на северо-западе и -15...-17˚ в Перми). Днем температура будет колебаться от -4...-9˚ в крае до -4...-6˚ в Перми.

В ночь на среду ожидается малооблачная и морозная погода на юге края (-18...-23˚, до -18˚ в Перми). В дневные часы температура воздуха немного поднимется до -1...-6˚ в крае и -2...-4˚ в Перми.

Большая часть края выйдет из морозного периода к этому моменту, и ночь на четверг будет облачной с небольшим снегом и температурой воздуха от -4...-9˚. Днем продолжится прогрев. Ожидается температура 0...-5˚ в крае и 0...-2˚ в Перми.

Прохождение теплого фронта через территорию Пермского края днем в пятницу сопровождается снегопадами (до 5-10 мм осадков) на севере и востоке края. Ночью температура воздуха ожидается от -3...-8˚, а к вечеру на большей части края уже поднимется до 0...+2˚.

В выходные дни продолжится приход тепла с юго-запада. Дневной прогрев будет зависеть от облачности, но при ясной погоде можно ожидать потепление до +4...+6˚.

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