В Перми возбудили уголовное дело по факту применения насилия к пожилой клиентке парикмахерской Дело завели по статье «Побои» Поделиться Твитнуть

скриншот видео ЧП Пермь

Следователями СУ СКР по Пермскому краю по поручению Председателя Следственного комитета России по факту применения насилия к пожилой женщине возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошёл ещё в 2023 году в парикмахерской, расположенной в Дзержинском районе города. Сотрудница салона нанесла побои пенсионерке и совершила «иные насильственные действия» в отношении пожилой клиентки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как немолодая женщина с короткой стрижкой подметает пол. Сотрудница салона грубо кричит на неё, применяя ненормативную лексику и требуя делать всё быстрее.

В комментариях к публикации говорилось, что гнев сотрудницы сферы услуг обусловлен тем, что пенсионерка не смогла расплатиться за стрижку, так как забыла деньги дома.

Председателем Следственного комитета России было поручено возбудить уголовное дело в связи с фактом противоправных действий, совершённых в отношении пожилой женщины в Пермском крае.

Проверку информации об оскорблении пожилой женщины проводит и прокуратура Перми.

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