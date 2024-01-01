Отключения холодной воды запланированы в четырёх районах Перми Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

yandex.ru

Компания «Новогор-Прикамье» опубликовала график отключения холодной воды в Дзержинском, Индустриальном, Мотовилихинском, Свердловском районах Перми в ближайшие две недели. В основном отключения связаны с устранениями ранее выявленных утечек, но есть и плановые ремонтные работы. Всего до 24 марта отключения пройдут в 73 многоквартирных домах.

Так, 11 марта проводятся аварийно-восстановительные работы по адресу пр. Комсомольский, 60. В этом доме вода отключена до 19:00.

Другие отключение планируются с 19 по 24 марта по следующим адресам:

Представители коммунального оператора приносят горожанам извинения за временные неудобства и просят заблаговременно сделать необходимый запас воды.

Ранее сообщалось, что в Перми лже-коммунальщики снова начали рассылать горожанам уведомления о поверке приборов учёта воды. Как пояснили в пресс-службе «Новогора», на самом деле полученные жителями извещения являются рекламным спамом. Специалисты компании напомнили, что стоимость поверки одного прибора учёта воды не может превышать 600 руб.

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