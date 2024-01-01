Жителям Перми неизвестная фирма навязывает поверку счётчиков воды «Новогор-Прикамье» предупреждает горожан об обмане Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В Перми лже-коммунальщики снова начали рассылать горожанам уведомления о поверке приборов учёта воды. Так, жители микрорайона Юбилейный сообщили в «Новогор-Прикамье», что обнаружили в своих почтовых ящиках уведомления от некой организации «Уч. №1 ЖилСервис». Извещения напечатаны в стиле официального документа. Для усиления воздействия на жильцов извещения снабжены QR-кодом, ссылками на ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений», госреестр ФГИС «АРШИН» и пр.

Как пояснили в пресс-службе «Новогора», на самом деле полученные жителями извещения являются только рекламным спамом. Специалисты обратили внимание на то, что указанный в извещении номер телефона для оформления заявки совпадает с номером извещения/уведомления, которое ранее горожане получали от другой организации-однодневки «ЖКС Сервис Пермь», а напечатанный на бланке QR-код ведёт на сайт Росприроднадзора, который к поверке приборов учёта отношения не имеет.

В «Новогоре» напоминают пермякам, что на рынке услуг поверки индивидуальных приборов учёта (ИПУ) могут действовать мошенники, и рекомендуют быть внимательными при общении с теми, кто пытается навязать дорогостоящую услугу по поверке счётчиков. Специалисты компании напомнили, что стоимость поверки одного прибора учёта воды не может превышать 600 руб., и попросили пермяков позаботиться о своих старших родственниках, которые могут стать жертвами агрессивной рекламы.

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