Жителей Прикамья предупредили о мошенничестве с дорогостоящим лечением Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Полиция предупредила граждан о выявлении новой схемы мошенничества. Аферисты начали обзванивать россиян под видом медицинских работников и уведомлять их о необходимости пройти курс лечения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Мошенник, выдающий себя за помощника профессора или главного врача поликлиники, звонит жертве и сообщает о плохих анализах, якобы сданных гражданином в прошлом, и о необходимости неотложного лечения.

Позже жертве перезванивает якобы сам главный врач поликлиники и объявляет, что «профессор медицины» согласен взяться за лечение, но это услуга платная, и необходимо пройти дорогостоящий курс с использованием «специального лекарственного препарата».

При этом предлагается оперативно перевести деньги на приобретение лекарства и оплату лечения.

Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют не вступать в диалог с незнакомцем по телефону — ни о своём здоровье, ни о финансовых вопросах. Они советуют сразу положить трубку.

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