Студенты и сотрудники университета в Перми получают угрозы Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В течение последнего времени неизвестные рассылают студентам и сотрудникам Пермского государственного национального исследовательского университета сообщения с угрозами, об этом сообщается в официальном telegram-канале вуза.

Суть угроз не раскрывается. Говорится лишь, что такое происходило «в течение последних двух дней» и «все случаи проверяются силовыми структурами и службой безопасности университета». Посторонних предметов на территории кампуса ПГНИУ не обнаружено.

В минтербезе пояснили, что в сообщениях говорилось о заложенном взрывном устройстве.

В понедельник, 11 марта, учебный процесс в высшем учебном заведении проходит согласно расписанию, рассказали в пресс-службе университета.

Напомним, вечером 28 февраля кампус ПГНИУ, около пятого корпуса, оцепили правоохранительные органы. В одном из помещений была обнаружена бесхозная сумка. В министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили эту информацию, уточнив, что в итоге опасности для людей не выявлено.

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