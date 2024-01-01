Алёна Бронникова
В Перми ищут подрядчика для реконструкции развязки с улицей Строителей
Работы оценили в 60,7 млн рублей
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края проводит электронный конкурс на выполнение работ по реконструкции транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Вишерской и Транссибирской магистрали в Перми с устройством трамвайных путей. Соответствующая информация опубликована на электронной площадке РТС-Тендер.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 60,69 млн руб. Заявки на участие принимаются до 12 марта, итоги будут подведены 14 числа.
Контракт будет заключён с краевым КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Сроки выполнения работ — с 5 апреля по 4 октября текущего года.
Ранее власти искали подрядчика на реконструкцию развязки с устройством трамвайных путей в 2022 году. Начальная цена контракта тогда составляла 55,8 млн руб. Однако закупка была отменена.
Строительство транспортной развязки ул. Вишерской и Трансиба является частью большого проекта по возведению ул. Строителей в Перми. Магистраль длиной 7 км должна протянуться от ул. Куфонина до ул. Стахановской. Чиновники обещают завершить все работы в 2030 году.
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