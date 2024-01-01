Алёна Бронникова
В Пермском крае простились с двумя участниками СВО
Похороны прошли 10 марта
В Пермском крае 10 марта состоялись похороны двоих участников специальной военной операции на Украине. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на окружную администрацию, в с. Сараши Бардымского МО прошла церемония прощания с Ильфатом Халиловым.
Ильфат Халилов родился в 1968 году в с. Сараши. После окончания школы учился в Чайковском медицинском училище, срочную службу проходил в Донецке. Работал в Сарашевской участковой больнице зубным врачом. В августе 2023 года его отправили в зону СВО. У Ильфата остались четыре дочери.
В этот же день в Нытве простились с Евгением Черемных, погибшим 21 февраля при исполнении воинского долга. Евгений служил младшим сержантом в мотострелковом подразделении.
Церемонии прощания с погибшими состоялись в местных ДК. Администрации округов выразили соболезнования родным и близким.
Ранее «Новый компаньон» сообщал о погибшем в ходе СВО Василии Жукове из Красновишерска. Мужчина отправился на спецоперацию, заключив контракт. Похороны прошли 5 марта.
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