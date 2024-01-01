Максим Артамонов В Прикамье похоронили участника СВО Василия Жукова Он служил по контракту Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Красновишерского городского округа

На этой неделе в Красновишерске состоялись похороны участника российский спецоперации из Пермского края Василия Жукова. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на администрацию Красновишерского городского округа.

С погибшим простились 5 марта. Где и при каких обстоятельствах он погиб, не сообщается. Также чиновники не уточнили, сколько ему было лет и была ли у него семья и дети.

Мужчина отправился на спецоперацию, заключив контракт.

Власти выразили соболезнования родным и близким Василия Жукова.

Напомним, ранее, 7 марта, в Майкоре похоронили другого участника СВО — 53-летнего Валерия Новикова.

В сентябре 2023 года мужчина заключил контракт и отправился на спецоперацию, а 18 февраля погиб. Как и при каких обстоятельствах, также не уточнялось.

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