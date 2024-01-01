Максим Артамонов В СВО убили Валерия Новикова из Пермского края Его похоронили сегодня Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Юсьвенского округа

В ходе спецоперации на территории Украины убили 53-летнего военнослужащего из Прикамья Валерия Новикова. Он погиб 18 февраля. Об этом сообщает администрация Юсьвинского округа на официальной странице в соцсетях.

Валерий Новиков родился 13 февраля 1971 года в Майкоре. Он окончил 10 классов средней школы, а в 1988 году после обучения в кудымкарском ДОСААФ, получил профессию шофёра-водителя.

В 1989 году был призван в ряды Советской Армии. Отслужив срочную службу, Валерий поступил на работу в Иньвенское комплексное-сплавное предприятие «Иньвенский рейд» шофёром.

В сентябре 2023 года мужчина заключил контракт и отправился на спецоперацию, а 18 февраля погиб. Как и при каких обстоятельствах, не уточняется.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с Валерием Новиковым состоялось 7 марта в Майкорском доме культуры.

По данным издания «ПармаНовсти», за два года проведения СВО подтверждена гибель уже 84 жителей Коми округа. С тех пор стало известно о гибели ещё пятерых: Дмитрия Вавилина, Михаила Попова, Владимира Никитина, Павла Баталова и Сергея Лесникова.

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