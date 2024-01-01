Алёна Бронникова В ДТП на трассе Пермь–Екатеринбург пострадал маленький ребёнок и двое взрослых Один из пострадавших госпитализирован в тяжёлом состоянии Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На автодороге Пермь—Екатеринбург, под Суксуном, днём 9 марта произошло ДТП, в котором пострадали девочка 2019 года рождения и двое взрослых. Об этом «Новому компаньону» рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Шевроле Лачетти» под управлением мужчины 1994 года рождения, в котором находились пострадавшие, двигался в направлении Екатеринбурга. По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения при повороте налево на 139 км трассы и столкнулся с прицепом автомобиля «Луидор». От удара автомобиль отбросило на двигавшийся по встречке автобус.

«В результате аварии в автомобиле "Шевроле" пострадало три человека. Водителю и несовершеннолетней девочке 2019 года рождения назначено амбулаторное лечение. Пассажир-мужчина с травмами госпитализирован в медучреждение», — сообщили в полиции.

В минздраве «Новому компаньону» подтвердили, что пострадавший мужчина находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжёлое.

По факту дорожно-транспортного происшествия организована проверка. Сотрудники краевого МВД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.