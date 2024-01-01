Алёна Бронникова При пожаре в автомобиле на территории Краснокамского округа погиб человек Возгорание произошло утром 10 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В д. Семичи Краснокамского городского округа 10 марта произошло возгорание автомобиля. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю, на пожаре погиб один человек.

«Сообщение о пожаре в д. Семичи на ул. Цветочной поступило 10 марта в 05:56. К сожалению, имеется погибший, травмированных нет. Пожар произошёл в стоящем автомобиле», — рассказали в ведомстве.

Для ликвидации возгорания привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники МЧС России. Его успели потушить до прибытия спасателей. Площадь пожара составила 2 кв. м. По данному инциденту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причина происшествия.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 7 марта в Осе загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом. До приезда спасателей из горящего здания самостоятельно эвакуировались 19 человек, в том числе один ребёнок. На пожаре спасли одного человека, однако в ходе тушения были обнаружены тела погибших. Их количество не уточняется.

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