Максим Артамонов В Осе на пожаре погибли люди Возгорание произошло в двухэтажном доме Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, накануне 8 марта в Осе загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом. В результате пожара погибли люди. Их количество не уточняется.

В ведомстве пояснили, что сообщение о пожаре поступило 7 марта в 22:54. На улице Советская горел деревянный дом. К месту вызова выехали 17 спасателей на 5 спецмашинах. Когда пожарные прибыли на место, они установили, что горит мебель и вещи домашнего обихода в одной из квартир на втором этаже жилого дома.

До приезда спасателей самостоятельно эвакуировались из горящего здания 19 человек, в том числе один ребёнок. На пожаре спасли одного человека, однако в ходе тушения были обнаружены тела погибших.

Пожар был локализован в 23:45, горение ликвидировано в 23:50.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы МЧС устанавливают обстоятельства и причины пожара.

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