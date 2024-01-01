Максим Артамонов В Пермском крае похоронили участника СВО Василия Неволина У мужчины осталось двое детей Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского городского округа

В Александровском округе проводили в последний пусть 36-летнего участника российской спецоперации Василия Неволина. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на местную администрацию.

Василий Неволин родился 8 октября 1987 года в Казахстане. В 1994 году вместе с родителями и братьями он переехал в Пермский край. В первый класс пошёл уже в Яйве и все девять лет обучался в школе №33. После учёбы в школе он пошёл рабтать на производство. Трудовой путь начал на Яйвинская ГРЭС, а позже стал работать в фирме «Спутник интеграция».

В сентябре 2023 Мужчина заключил контракт и уехал на СВО, где его определили в 6 танковый полк гранатомётчиком.

Фото: администрация Александровского городского округа

Как ранее писал «Новый компаньон», Василия убили 20 февраля этого года. Власти уточнили, что он погиб во время выполнения боевой задачи под Авдеевкой в составе 6 танкового полка в результате боя. Прикрывая пехоту, военнослужащий попал под миномётно-артиллерийский обстрел. Его ранили, а впоследствии он погиб от потери крови.

У погибшего остались двое детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.