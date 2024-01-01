Максим Артамонов В Прикамье пожарные спасли семь человек Среди них были трое детей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Накануне 8 марта в Чернушке произошёл пожар в квартире жилого дома — там загорелась мебель. Во время происшествия огнеборцы вывели из дома семь человек, в том числе троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пожар произошёл на ул.Парковая 7 марта. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:51.

К месту вызова выехали 18 огнеборцев на шести спецмашинах. Как установили пожарные в одной из квартир жилого дома загорелся диван.

Самостоятельно до приезда огнеборцев из дома эвакуировались 10 человек.

Во время происшествия никто не пострадал. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства и причины пожара.





Как ранее писал "Новый компаньон" накануне 8 марта в Пермской крае произошёл другой пожар - поздно вечером в Осе загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом. В результате пожара погибли люди. В квартире загорелась мебель и вещи домашнего обихода.

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