Максим Артамонов
В Прикамье пожарные спасли семь человек
Среди них были трое детей
Накануне 8 марта в Чернушке произошёл пожар в квартире жилого дома — там загорелась мебель. Во время происшествия огнеборцы вывели из дома семь человек, в том числе троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Пожар произошёл на ул.Парковая 7 марта. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:51.
К месту вызова выехали 18 огнеборцев на шести спецмашинах. Как установили пожарные в одной из квартир жилого дома загорелся диван.
Самостоятельно до приезда огнеборцев из дома эвакуировались 10 человек.
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