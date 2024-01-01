Максим Артамонов В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Владимир Южанин Его похоронят 9 марта Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского городского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Нытвенского района Владимир Южанин. Об этом сообщает администрация Нытвенского округа на официальной странице ВКонтакте.

Сколько ему было лет, как и при каких обстоятельствах он погиб, власти не уточнили. Известно лишь, что он служил в отделении захвата штурмовой роты, погиб в ходе выполнения боевой задачи 2 февраля этого года.

В последний путь военнослужащего проводят 9 марта на ст. Чайковская. Церемония прощания начнётся с 10:00 в Доме творчества по адресу ул. Коробейникова, 2. Гражданская панихида — в 11:00, а затем, в 11:30, отпевание.

Админстрация выразила соболезнования семье, родным и близким погибшего.

Напомним, сегодня в Майкоре похоронили 53-летнего военнослужащего Валерия Новикова, который погиб в зоне СВО 18 февраля. В сентябре 2023 года мужчина заключил контракт и отправился на спецоперацию. Обстоятельства гибели местные власти не уточнили.

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