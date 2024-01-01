Алёна Бронникова Со следующей недели пермский машзавод Дзержинского изменит название Предприятие завершает процедуру перехода на новое юрлицо Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» завершает процедуру перехода на новое юридическое лицо. По информации источника «Коммерсантъ-Прикамье», большая часть контрактов и персонала были переведены на АО «НПО «Курганприбор».

Полностью предприятие будет переименовано в «Филиал ЗиД НПО АО «Курганприбор» уже 11 марта. С понедельника накладные начнут выписывать по этому названию. Директором назначен главный инженер «Курганприбора» Константин Дьяконов.

Процесс банкротства пермского завода начался в 2005 году. Осенью 2020 года конкурсным управляющим был назначен Лев Шляпин. В прошлом году московское ООО «ПСК Спецпроектстрой» купило активы предприятия за 725 млн руб., но затем договор купли-продажи был расторгнут.

В начале декабря конкурсный управляющий объявил новые итоги торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Покупателем стало АО «Научно-производственное объединение «Курганприбор» (расположено в Кургане). Актив был приобретён по той же цене — за 725 млн руб. «Курганприбор» считается подконтрольным сенатору РФ Сергею Муратову и его супруге.

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