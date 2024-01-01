В Перми школьников переведут на удалёнку на время проведения выборов Дистанционное обучение введут в школах, где расположены участки для голосования Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В дни выборов (15-17 марта) часть пермских школ перейдёт на дистанционный формат обучения. Как сообщает "Рифей", речь идёт о тех учебных учреждениях, на территории которых расположены участковые избирательные комиссии.

Некоторые школы, дома творчества, центры досуга и другие организации запланировали в эти дни образовательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия вне территории учреждений. В администрации Перми «Новому компаньону» данную информацию подтвердили.

«Образовательные учреждения Перми, в зданиях которых расположены участковые избирательные комиссии (участки для голосования), с 15 по 17 марта будут осуществлять образовательный процесс с помощью электронных ресурсов», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Выборы президента РФ состоятся на следующей неделе — 15-17 марта. Всего зарегистрировано четыре кандидата. В избирательной комиссии Пермского края подвели первые итоги подомового информирования избирателей: около 80% опрошенных отметили, что точно примут участие в голосовании.





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