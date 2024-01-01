Фонд развития Пермского края возглавил Юрий Аликин Его общий опыт управления крупными предприятиями составляет более 23 лет Поделиться Твитнуть

Юрий Аликин / фото: Пермское региональное отделение «Деловой России»

Руководителем Фонда развития Пермского края стал Юрий Аликин. Об этом сообщили в пресс-службе ФРПК.

Юрий Аликин — опытный и квалифицированный специалист, обладающий широким профессиональным опытом. Он окончил Волгоградский политехнический институт по специальности «инженер-механик» и Пермский государственный технический университет по специальности «экономист-инженер». Также он получил образование в AНХ при Правительстве РФ по программе Executive MBA «Стратегическое управление». Ранее Юрий работал в банковской сфере. В 2021 году вступил в должность исполнительного директора ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского». Общий опыт в управлении крупными предприятиями составляет более 23 лет.

Напомним, ФРПК занимается реконструкцией здания по ул. Окулова, 4 (здесь появится гостиничный комплекс), а также строительством ледовой арены в м/р Ива. Кроме того, ФРПК управляет Конгрессно-выставочным центром «Пермь Экспо». Важным объектом в компетенции фонда является «Пермская судоверфь», возродившаяся в 2021 году.

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