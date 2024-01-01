В Пермском крае капитально отремонтируют самый протяжённый в регионе дом Поделиться Твитнуть

В рамках краевой программы капитального ремонта определён подрядчик и заключён контракт на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по ремонту 205-квартирного жилого дома в Краснокамске Пермского края. Здание расположено по адресу: пр. Мира, 9. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Прикамья.

Этот уникальный 26-подъездный жилой дом был построен в 1938 году по проекту московского архитектора Петра Мурашко в стиле позднего конструктивизма, переходящего в сталинский ампир. Он отличается имперским стилем с арочными сводами и лепниной, а в стенных нишах установлены гипсовые статуи. Дом состоит из двух одинаковых частей, каждая из которых имеет по 4 и 5 этажей.

По словам специалистов фонда капитального ремонта, работы по обновлению фасада начнутся с очистки внешних стен и восстановления штукатурного слоя. Затем будут восстановлены повреждённые участки кирпичной кладки и швы. Особое внимание будет уделено восстановлению архитектурного декора. После выполнения подготовительных мероприятий фасад будет окрашен с сохранением исторической цветовой гаммы. Следует отметить, что в процессе ремонта будут восстановлены не только стены, но и цоколь, внешние оконные и дверные откосы, заменены водосточные трубы, обновлена входная группа и крыша.

Кроме того, будет произведена замена старого насыпного утеплителя на современные минераловатные плиты повышенной жёсткости. На крыше вместо старых волнистых кровельных листов будут использоваться оцинкованные профлисты, а также будут установлены противопожарные люки. Кроме того, все деревянные конструкции будут обработаны особым огнебиозащитным составом, и будет установлено новое, более надёжное кровельное ограждение.

Напомним, после завершения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на все проведённые работы распространяется гарантийный срок, который составляет пять лет. В течение этого срока подрядная организация несёт ответственность перед фондом и собственниками жилья за качество своей работы. Если в течение срока гарантии будут обнаружены дефекты, подрядчик обязан устранить их за свой счёт.

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