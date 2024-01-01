Построившая в Перми мост через Чусовую компания обжалует иск на 6,2 млрд рублей Дата рассмотрения жалобы пока не назначена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания, построившая в Перми новый мост через Чусовую (речь идёт о сургутском ООО «Трест Запсибгидрострой»), подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, согласно которому она обязана выплатить АО «Стройтрансгаз» (СТГ) 6,2 млрд руб. На информацию в судебной картотеке обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Жалоба поступила 5 марта. Дата её рассмотрения пока не назначена.

Напомним, в 2022 году «Трест Запсибгидрострой», работавший в субподряде для СТГ, осуществил основной объём работ по строительству нового моста через Чусовую. В январе 2023 года СТГ должен был приступить к ремонту старого моста. Однако работы не стартовали из-за внутреннего спора между «Стройтрансгазом» и «Трестом Запсибгидрострой». В начале лета СТГ прекратил сотрудничество с Трестом и заключил договор со своей дочерней подрядной организацией — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ).

По решению Арбитражного суда Москвы, АО «Стройтрансгаз» (СТГ) выиграл иск против ООО «Трест Запсибгидрострой» (Сургут) — бывшего строителя нового моста через Чусовую в Перми. Исковая сумма составляла 6,2 млрд руб. Решение было принято 24 января 2024 года. Чуть ранее суд полностью отклонил иск «Треста Запсибгидрострой» к СТГ и ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), которое является концессионером работ на Чусовском мосту, размером в 2,8 млрд руб.

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