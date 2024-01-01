Цены на автомобильное топливо в Пермском крае стабилизировались Они по-прежнему самые высокие в ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росстат опубликовал данные по ценам на автомобильный бензин и дизельное топливо с 27 февраля по 4 марта. В Пермском крае цены на топливо не изменились.

Так, цена одного литра АИ-92 составляет, как и неделю назад, 50,78 руб., а бензина марки АИ-95 — 55,18 руб. Стоимость одного литра АИ-98 составляет 69,64 руб., а литр дизельного топлива обходится автовладельцам в 65,30 руб.

На сегодняшний день в Пермском крае по-прежнему самые высокие цены на все виды топлива в Приволжском федеральном округе.

В целом, с 27 февраля по 4 марта рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 6 субъектах Российской Федерации, более всего — в Ямало-Ненецком автономном округе (+1,7%). Снижение цен на бензин зафиксировано в 10 субъектах РФ, более всего — в Республике Коми (-1,6%). В остальных территориях цены не изменились.

Мониторинг цен Росстат проводит еженедельно на более 1700 АЗС, расположенных в 279 городах России.

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