Алёна Бронникова Журналистка Александра Баязитова подала жалобу по поводу её этапирования в Пермь Осуждённая сейчас находится в СИЗО № 5 Поделиться Твитнуть

РИА Новости

Журналистка Александра Баязитова подала жалобу по поводу её этапирования в пермское СИЗО № 5. Как пишет телеграм-канал Mash, она считает, что её отправили в Пермь незаконно, и во время рассмотрения апелляции она должна находиться в Москве.

Осуждённая полтора года находилась в столичном СИЗО № 6, и за месяц до слушания апелляции на приговор её этапировали в Пермский край. На жалобу ей ответили, что данное решение было принято в Москве.

«По мнению журналистки, это сделали специально, чтобы максимально тихо оставить приговор в силе. Ведь находясь в Перми, она даже не сможет присутствовать на заседании», — сообщает Mash.

По словам адвоката, Баязитова находится в сильном стрессе из-за ранних подъёмов, связанных с разницей временных поясов. Также она просит вернуть ей отнятые при этапировании книги, так как литература в пермском СИЗО скудная.

В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы признал автора телеграм-канала «Адские бабки» Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову виновными по делу о вымогательстве у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Суд приговорил их к 5 и 4,5 годам колонии соответственно. Защита девушек их вину отрицала. Несмотря на сахарный диабет, гипертонию и глаукому, Баязитова находилась под арестом с августа 2022 года. На прошлой неделе её этапировали в Пермь.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.