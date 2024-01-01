Алёна Бронникова Осуждённую за вымогательство журналистку Александру Баязитову этапировали в Пермь Сейчас она находится в СИЗО № 5 Поделиться Твитнуть

РИА Новости

В Пермь этапировали осуждённую за вымогательство журналистку и автора telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, женщина находится в СИЗО № 5 по ул. Соликамской, 246а.

В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы признал виновными Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Топ-менеджера в 2006 году посадили за незаконную банковскую деятельность и подделку документов. Об этом Баязитова писала в telegram-канале «Адские бабки». Ушаков обратился к администратору канала Инне Чуриловой и попросил удалить посты о нём.

За трёхмесячное блокирование негативной информации представители канала просили 1,2 млн руб. Ушаков написал заявление о вымогательстве. Чурилова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, суд её приговорил к условному сроку. Баязитову и Архарову приговорили к 5 и 4,5 годам колонии. Защита девушек их вину отрицала.

О местонахождении Архаровой в данный момент не известно. Её адвокат Елена Федулова накануне сообщила, что подзащитную увезли из столичного СИЗО в неизвестном направлении.

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