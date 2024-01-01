Алёна Бронникова В Перми открылась первая заправка сети «Татнефть» Новая АЗС находится на Новогайвинской Поделиться Твитнуть

В Орджоникидзевском районе Перми, по ул. Новогайвинской, 104а (МАЗС № 695), открылся первый автомобильный заправочный комплекс сети «Татнефть». Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Площадь новой АЗС занимает 6 тыс. кв. м, площадь здания сервисного обслуживания — более 200 кв. м. На автозаправочной станции реализуется дизельное и жидкое моторное топливо: АИ-92, АИ-95, АИ-98. Для посетителей работает кафе GreenLight.

«Парковочная зона для легковых автомобилей рассчитана на 10 машиномест. На территории комплекса расположена мойка для автомобилей. В здании мойки предусмотрен пост самообслуживания и роботизированная мойка. Открытие мойки запланировано на июнь 2024 года», — рассказали в компании.

Проект открытия сети АЗС «Татнефть» на территории Пермского края был представлен на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в 2022 году. В числе первых планировалось открыть заправки на улицах Новогайвинской и Щербакова. Общий объём инвестиций оценивался в 380 млн руб. В целом планируется открыть в регионе 40 заправок этого бренда. Проект получил статус приоритетного.

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