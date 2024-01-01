В Прикамье идёт подготовка к весенне-полевым работам По итогам прошлого года региональные сельхозпроизводители достигли высоких показателей Поделиться Твитнуть

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

Заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин 5 марта провёл в Ульяновской области оперативное совещание по подготовке субъектов Приволжского федерального округа к весенним полевым работам. В мероприятии приняла участие делегация Пермского края во главе с министром агропромышленного комплекса Павлом Носковым.

Участники обсудили итоги прошлого года, новшества в растениеводстве, прогнозируемую фитосанитарную обстановку и обеспеченность семенами, а также исполнение плана по приобретению минеральных удобрений.

В Пермском крае по результатам 2023 года наблюдается значительный рост объёмов производства картофеля — 24,9 тыс. га, объём производства овощей открытого грунта составил 24,8 тыс. тонн. За год был перевыполнен план засеваемой площади элитными семенами в общей площади посевов — этот показатель достиг 25,4 тыс. га.

В этом году посевные площади будут увеличены на 14,5 тыс. га. Зерновыми и зернобобовыми культурами планируется засеять 232,9 тыс. га, яровыми — 210,9 тыс. га, из них яровая пшеница займёт 95,3 тыс. га.

Подготовка к новому полевому сезону идёт в плановом режиме. Сельхозпроизводители закупают горючее, удобрения, средства защиты растений и семена. На данный момент приобретено 64 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, что составляет 115,5% от потребности.

К завершению подходит подготовка сельхозтехники. Пермские аграрии тесно сотрудничают с отечественными и белорусскими производителями, среди которых МТЗ, Петербургский и Брянский тракторные заводы, «Ростсельмаш». В прошлом году было приобретено 199 единиц техники: комбайны, тракторы, сеялки, опрыскиватели и различные агрегаты. Субсидии были выделены на лизинг 180 единиц.

«Никаких срывов на сегодняшний день мы не видим. Работаем штатно, готовы к старту посевной кампании, рассчитываем на достойный урожай. Все предпосылки для этого у нас имеются», — сообщил Андрей Разин.

В завершение заседания он отметил главные задачи весенне-полевых работ в 2024 году. Особое внимание было уделено поддержке сельхозпроизводителей в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Замглавы минсельхоза РФ подчеркнул, что денежные средства, которые выделяются из федерального и краевого бюджетов на реализацию мероприятий данной программы, должны доводиться до аграриев своевременно.





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