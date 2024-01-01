В Прикамье подрядчик осуждён за хищения при ремонте гидротехнического сооружения Речь идёт о ГТС в Юго-Камском Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Индустриальный районный суд Перми признал директора подрядной организации 1953 г.р. виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка.

По результатам расследования, проведённого отделом по расследованию преступлений в кредитно-финансовой сфере следственной части Главного следственного управления краевого МВД, было установлено и доказано, что директор подрядной организации совершил хищение бюджетных денежных средств при выполнении муниципального контракта на капитальный ремонт гидротехнического сооружения в поселке Юго-Камский Пермского муниципального округа.

Обвиняемый включал фактически невыполненные работы в акты о приёмке и представлял их к оплате, обманывая тем самым бюджеты Юго-Камского сельского поселения, Пермского края и Российской Федерации. В результате невыполнения работ гидротехническому сооружению был присвоен аварийный статус.

Суд вынес решение о назначении гражданину наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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