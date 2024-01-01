В Пермском крае сгорел автобус Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В среду, 6 марта, в 08.28 в ГУ МЧС по региону поступило сообщение о возгорании пассажирского автобуса на ул. Черняховского в Соликамске Пермского края. Оно произошло прямо во время движения.

К месту вызова выехали девять пожарных. По прибытии первого спасательного подразделения было установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства. Предварительно, это произошло из-за неисправности механизмов.

В результате происшествия пострадавших нет. Местные СМИ сообщают, что после начала возгорания водитель и пассажиры автобуса успели быстро эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что 5 марта на ш. Космонавтов в Перми загорелся двухэтажный деревянный многоквартирный дом. Площадь пожара, по предварительным данным, составила 100 кв. м. Отмечается, что в здании уже никто не проживал, его жильцы были расселены. Погибших и травмированных на пожаре нет.





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