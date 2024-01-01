На шоссе Космонавтов в Перми сгорел дом В здании уже не было жильцов Поделиться Твитнуть

фото: О. Трушникова

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, 5 марта в 16.31 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на ш. Космонавтов в Перми.

К месту вызова (дом №170) были направлены пожарные расчёты и семь единиц техники. В тушении возгорания приняли участие 16 человек. Площадь пожара, по предварительным данным, составила 100 кв. м.

Отмечается, что в здании уже никто не проживал, его жильцы были расселены. Погибших и травмированных на пожаре нет. О ликвидации в МЧС отчитались в 17.25.

Ранее сообщалось, что ещё один расселённый дом в Перми, на ул. Куйбышева, 68, горел в ночь на 1 марта. Жильцы соседнего здания видели, как незадолго до возгорания мародёры грузили в автомобиль оконные рамы. Предварительная причина пожара — «неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц». Погибших и травмированных тоже не было.

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