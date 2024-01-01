Легенды мирового хоккея 10 марта проведут в Перми гала-матч Поделиться Твитнуть

В Перми состоится хоккейный гала-матч (0+), посвящённый 70-летию первой победы советских хоккеистов на международной арене. Он пройдёт 10 марта в УДС «Молот». Об этом сообщили в минспорта региона.

В игре примут участие легенды мирового хоккея. На лёд выйдут олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Сергей Бабинов, Андрей Коваленко, Владимир Мышкин, Виктор Шалимов, Евгений Давыдов, а также чемпионы мира и России Ирек Гимаев, Олег Бурлуцкий и другие известные хоккеисты. Они сыграют против сборной Пермского края.

Начало игры запланировано на 17:00.

Помимо самого матча, в 15:00 в фойе УДС «Молот» состоится автограф-сессия и фотосессия с участием легендарных хоккеистов. Зрителей ожидает также развлекательная программа и различные активности. Вход на все мероприятия будет свободным.

Напомним, в 1954 году на чемпионате мира по хоккею в Стокгольме советские хоккеисты в заключительном матче одержали победу над канадцами со счётом 7:2 и впервые в своей истории стали чемпионами мира. А в 1956 году сборная страны выиграла первое олимпийское золото.

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