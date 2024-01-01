Алёна Бронникова В Перми мост через Данилиху отремонтируют за 64,7 млн рублей Приступить к работам планируется в июне Поделиться Твитнуть

фото из конкурсной документации

В Перми определили подрядчика на выполнение работ по ремонту путепровода через железнодорожные пути и реку Данилиха на автомобильной дороге Стахановская—Ива в Свердловском районе. Как сообщили «Новому компаньону» в краевом министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок, им стало пермское ООО «Строительная компания «Лидер».

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, компания стала единственным участником в открытом электронном конкурсе, который ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило 15 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта не изменилась и составила 64,7 млн руб.

По условиям техзадания, работы должны быть выполнены в два этапа — с 3 июня 2024 года до 10 марта 2025 года. В этом году на участке дороги предстоит замена деформационных швов, ремонт покрытия тротуара и барьерного ограждения, а в следующем — обновление покрытия проезжей части.

ООО «СК «Лидер» зарегистрировано в сентябре 2015 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Как сообщается на сайте checko.ru, в 2022 году выручка составила 118,4 млн руб., чистая прибыль — 16,3 млн руб. ООО «СК «Лидер» участвовало в восьми госконтрактах на общую сумму . В число работ вошли ремонт дороги в Юрлинском округе, Мотовилихинском и Ленинском районах Перми, мостов через Обву, Агрызку, Сибинку и др.

С 2019 года учредителем и руководителем организации стал Дмитрий Кобелев. Ранее компания принадлежала владельцу крупной пермской строительной организации ООО «Техдоргрупп» Денису Останину.

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