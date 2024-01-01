Екатерина Артёмова В Перми суд начал рассматривать иски властей к арендатору Горьковского парка Заседания по обоим заявлениям решено отложить Поделиться Твитнуть

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Арбитражный суд Пермского края приступил к рассмотрению заявлений администрации Свердловского района и департамента земельных отношений (ДЗО) Перми к ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», которое на правах аренды арендует одноимённый парк в центре города.

Напомним, оба заявления поступили в суд в начале февраля. Администрация Свердловского района требует признать самовольными постройками и снести шесть объектов инфраструктуры парка. ДЗО добивается, чтобы суд признал отсутствие у компании права собственности на Театр эстрады и контрольную будку.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», заседание по рассмотрению иска администрации Свердловского района отложено до 19 марта. Суд указал на необходимость предоставления дополнительных документов. Кроме того, представитель районной администрации предположил, что во время разбирательства возникнет необходимость строительной экспертизы.

По информации в картотеке суда, заседание по рассмотрению иска ДЗО тоже отложено — до 16 апреля.

На спорные объекты сейчас наложены обеспечительные меры — Росреестру запрещено регистрировать сделки с ними.

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