В Перми за хищения оштрафовали подрядчика, ремонтировавшего улицу Монастырскую Поделиться Твитнуть

Генеральный директор ООО «Мегалит» признан виновным в крупном мошенничестве, совершённом с использованием своего служебного положения. По решению Ленинского районного суда Перми подсудимому был назначен штраф 400 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Судебное расследование выявило, что в 2021 году организация, которой руководил подсудимый, заключила контракт на ремонт дороги по ул. Монастырской от ул. Горького до ул. Попова в Перми, согласно которому должна была выполнить определённые виды работ. Директор знал, что его компания не выполнила предусмотренное контрактом нанесение разметки на указанном участке дороги термопластиком, но всё же подготовил и предоставил заказчику — МКУ «Благоустройство Ленинского района г. Перми» фиктивные акты и счёт на оплату выполненных работ в размере 619 тыс. руб. По представленным документам деньги из бюджета были перечислены на счёт подрядчика.

В ходе судебного процесса подсудимый полностью возместил причинённый ущерб.

Приговор ещё не вступил в законную силу.





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