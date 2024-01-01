В Перми после столкновения три автомобиля раскидало по шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В результате дорожного происшествия на шоссе Космонавтов в Перми автомобили, столкнувшись между собой, разбросало по дороге. Об этом пишет perm.aif.ru со ссылкой на сообщили в государственную инспекцию безопасности дорожного движения города.

Авария случилась 5 марта примерно в 17 часов. В тот момент по шоссе в направлении к аэропорту двигался автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находилась девушка 2001 г.р. По предварительным данным, она не соблюдала безопасную дистанцию и столкнулась с впереди идущим Infiniti, которым управлял водитель 1996 г.р. В результате столкновения Infiniti был отброшен на разделительную полосу.

После этого Toyota Camry врезалась ещё и в Toyota RAV4, за рулем которой находился водитель 1950 г. р., и затем протаранила ограждение.

В результате происшествия никто не пострадал.

Очевидцы события разместили видео с места аварии в сети. На видеокадрах можно увидеть Infiniti, выехавший на разделительную полосу, а также находящуюся рядом скорую помощь. Точные обстоятельства происшествия и причины столкновения пока не установлены.

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