В Перми создан новый штаб по благоустройству города Председателем штаба назначен замглавы Перми Дмитрий Галиханов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Постановлением администрации Перми от 1 марта 2024 года в городе создан новый штаб по вопросам благоустройства. Информация опубликована на сайте мэрии.

В документе сказано, что штаб создаётся для координации мероприятий по благоустройству и содержанию территории Перми. Он должен анализировать проведение работ, выполняемых подрядными организациями, давать экспертные оценки, заниматься подготовкой предложений по совершенствованию проведения работ, организовывать взаимодействие администрации Перми с представителями органов госвласти края, подрядными организациями и сетевиками.

Председателем штаба назначен замглавы Перми Дмитрий Галиханов, а заместителем — начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов. В штаб вошли главы районов, начальники территориальных подразделений МКУ «Содержание объектов благоустройства» и др.

Заседания штаба назначаются председателем по мере необходимости, а в период неблагоприятных погодных условий проводятся внеочередные заседания.

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