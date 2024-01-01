Туристический трафик на горнолыжных курортах Пермского края увеличился на 36% Общее количество посетителей выросло на 21% Поделиться Твитнуть

Такман

Архив ИД «Компаньон»

Согласно исследованию, проведённому российским оператором мобильной связи Tele2, туристический трафик на горнолыжных курортах Пермского края увеличился минувшей зимой по сравнению с тем же периодом прошлого года на 36%.

Особенно популярным среди туристов из других регионов стал горнолыжный курорт «Такман», который за сезон 2023/24 показал самый большой прирост посещаемости — 53%.

Наибольший же пророст общей посещаемости туристов был зафиксирован на курорте «Жебреи» (+53%) и «Губаха» (+37%). Общее количество посетителей этих трёх горнолыжных комплексов, включая и туристов, и жителей региона, увеличилось на 21% в текущем сезоне.

В исследовании отмечается, что 23% туристов приезжают в Пермский край с детьми, что свидетельствует о том, что семейные поездки в Прикамье предоставляют высокий уровень комфорта.

Согласно данным оператора, чаще всего посетители приезжают в Пермский край из Свердловской области, Башкортостана, Удмуртии, Москвы и Татарстана. Из них 59% — с целью туризма.

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