Филиал ПМУ — среди победителей III зимней Спартакиады трудящихся Прикамья Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

III зимняя Спартакиада трудящихся Пермского края прошла в Перми с 1 по 3 марта. В ней приняли участие более 1300 сотрудников 32 предприятий региона. Сборная филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим» в Перми завоевала золото этих соревнований в группе предприятий численностью менее 1 тыс. человек. В общем зачёте команда ПМУ стала второй.

В программу соревнований вошли 10 видов спорта: баскетбол (3х3), хоккей, волейбол, лыжные гонки, кёрлинг, многоборье ГТО, перетягивание каната, соревнования спортивных семей, горнолыжный и конькобежный спорт.

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Спортсмены филиала ПМУ заняли командные первые места в лыжных гонках и мужском волейболе, стали вторыми в баскетболе (3х3) и перетягивании каната. Бронзовую медаль в копилку сборной принесли спортсмены, выступавшие в многоборье ГТО.

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Золотую медаль в лыжных гонках на дистанции 5 км завоевал аппаратчик цеха по производству аммиака Евгений Овчинников. В женском зачёте лучшей стала ведущий специалист по охране труда Дарья Паршакова, третьей к финишу пришла начальник отдела охраны труда Светлана Проснева. Также команда лыжников ПМУ завоевала золото в эстафете, оторвавшись от ближайших соперников на 3 минуты и 8 секунд.

Аппаратчик цеха погрузки продукции Антон Марков стал золотым призёром в многоборье ГТО в своей возрастной категории. Вторые места в этом виде заняли ведущий специалист по охране труда Дарья Паршакова и начальник отдела охраны труда Светлана Проснева. Третьей в своей возрастной группе стала инженер по подготовке производства Елена Суханова.

Алексей Аверьянов, директор филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим»:

— Мы гордимся успехами своих сотрудников. Конкуренция на краевой спартакиаде год от года только растёт. На этот раз команды выставили более 30 организаций, большинство из которых по численности кратно превышают размер нашего коллектива. Золото в своей группе и серебро в общем зачёте спартакиады подтверждают верность стратегии ПМУ по поддержке спорта и здорового образа жизни.

Реклама. Филиал "ПМУ" АО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ". erid: x5b4qZiajkLX6BXUUAwiHXrimuGRUYhcLSDRgB51ox92h7T7JERuHJ7zgsW2SZ

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.