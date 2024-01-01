В Перми появятся дополнительные поворотные полосы с шоссе Космонавтов на Мильчакова Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В краевом министерстве транспорта прокомментировали начавшиеся в Перми 3 марта работы на участке ш. Космонавтов недалеко от Центрального рынка. Здесь для движения транспорта закрылась половина проезжей части. Машины пущены в объезд по временно оборудованной дороге.

Как пишет ВЕТТА, на отрезке автомагистрали начались работы по демонтажу старой водопропускной трубы и укладке новой, а по завершении работ на обоих направлениях шоссе появится дополнительная выделенная полоса для поворота на ул. Мильчакова, по оставшимся двум полосам движение транспорта будет осуществляться в прямом направлении.

Сейчас дорожники снимают верхний слой асфальта.

В ведомстве также напомнили, что работы выполняются в рамках первого этапа реконструкции ул. Крисанова (от ш. Космонавтов до ул. Пушкина).

Закрыть движение на участке планировали ещё 23 февраля, но тогда соорудить объездную дорогу в срок помешала погода.





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