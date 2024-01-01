Бастрыкин отреагировал на обращение жителей признанного аварийным дома в Перми Поделиться Твитнуть

скриншот видеообращения к главе СКР

Жители дома №9 по ул. Седова в Перми записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В нём они просят главу СКР помочь в решении вопроса об отмене признания их дома аварийным, и готовы предоставить заключения эксперта об износе дома только на 32%. Об этом пишет «Рифей».

По словам жителей, в 2022 году в здании 1939 года постройки был начат капитальный ремонт, который так и не был завершён. А в начале 2024 года жильцы узнали о том, что здание признано аварийным. Данное решение они считают незаконным и боятся повторить судьбу жителей дома по ул. Куйбышева, 68, где администрация также признала дом аварийным, а в октябре 2023 года ввела ЧС. «Людей буквально выгнали на улицу, и до сих пор никто из жильцов не получил компенсации», — говорят люди. Они также просят рассмотреть вопрос о нецелевом использовании средств муниципалитета и фонда капитального ремонта.

Глава СК России ответил на обращение. Он поручил доложить о ходе доследственной проверки по факту нарушения прав жителей Пермского края. Её, с целью установления всех обстоятельств, проводят следственные органы СКР по региону.

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